Зрители смогут вернуться на трибуны лишь в январе 2021 года.
Мяч Серии А, фото getty images
12 апреля 2020, 14:35
Все оставшиеся поединки Серии А в 2020 году могут пройти за закрытыми дверями, сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.
Источнику удалось ознакомиться с правительственным документом, в котором шла речь о таком решении.
Напомним, что Серия А может возобновится 31 мая и завершить сезон к 3 августа.
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