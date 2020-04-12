Италия

Зрители смогут вернуться на трибуны лишь в январе 2021 года.

Все оставшиеся поединки Серии А в 2020 году могут пройти за закрытыми дверями, сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

Источнику удалось ознакомиться с правительственным документом, в котором шла речь о таком решении.

Напомним, что Серия А может возобновится 31 мая и завершить сезон к 3 августа.

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