Защитник Ювентуса может сменить клубную прописку.
Де Лигт, getty images
05 апреля 2020, 18:16
Маттейс Де Лигт может перебраться в Реал после неуверенного старта карьеры в Ювентусе, сообщает Sport.es.
Мино Райола собирается предложить услуги своего клиента "королевскому клубу" после сигнал от игрока о желании сменить клуб.
В этом сезоне Де Лигт провел 27 поединков в футболке Ювентуса, забив два гола. Его контракт действителен до лета 2024-го года.
Напомним, что Манчестер Юнайтед может предложить обменять Погба на де Лигта.