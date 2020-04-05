Испания

Защитник Ювентуса может сменить клубную прописку.

Маттейс Де Лигт может перебраться в Реал после неуверенного старта карьеры в Ювентусе, сообщает Sport.es.

Мино Райола собирается предложить услуги своего клиента "королевскому клубу" после сигнал от игрока о желании сменить клуб.

В этом сезоне Де Лигт провел 27 поединков в футболке Ювентуса, забив два гола. Его контракт действителен до лета 2024-го года.

Напомним, что Манчестер Юнайтед может предложить обменять Погба на де Лигта.