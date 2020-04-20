Италия

Туринцы планируют подписать другого футболиста на позицию аргентинца.

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "старой синьоры" рассматривает вариант с продажей 32-летнего аргентинца с целью освободить зарплатную ведомость.

Нынешний годовой оклад Игуаина в туринском клубе составляет 7,5 миллионов евро без учета бонусов.

В Ювентусе считают, что расставание с Гонсало позволит им получить дополнительные средства на трансфер либо Габриэля Жезуса, либо Мауро Икарди.

Ранее сообщалось, что Игуаин не хочет возвращаться в Италию и намерен остаться с матерью, которая ведет борьбу с раком.

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