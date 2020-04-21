Италия

Бывший директор Милана Марко Фассоне считает, что "россонери" и "нерадзурри" не стоит делить одну арену.

Марко Фассоне уверен, что оптимальным вариантом будет, если один из миланских грандов останется на Сан-Сиро, а другой построит себе новую арену.

"Когда я был исполнительным директором Милана, что моей стратегией было стремление к тому, чтобы Милан стал первым городом Италии, где было бы два больших стадиона, – цитирует Фассоне Football Italia. – Определенная логика в том, чтобы построить новый стадион совместными усилиями есть, ведь строительство обойдется для каждого дешевле, однако в будущем доходы каждого клуба от использования арены будут меньше".

"Мне кажется, что идеальным вариантом было бы если бы один из клубов остался на Сан-Сиро и провел его капитальную реконструкцию, а второй построил себе новую арену. От этого все только выиграют".

Ранее сообщалось, что после того, как Милан и Интер построят новый общий стадион, Сан-Сиро переоборудуют для любительского спорта.

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