Италия

Экс-директор Милана Адриано Галлиани поделился своими прогнозами на будущее.

Бывший генеральный директор Милана Адриано Галлиани, ныне занимающий аналогичную должность в Монце, считает, что мир уже никогда не будет таким, как до пандемии COVID-19.

"Каждый день в Италии на войне с этим невидимым врагом гибнут сотни людей, и неизвестно, сколько это еще продлится, – цитирует 75-летнего функционера Calciomercato. – Мне кажется, что даже после того, как пандемию удастся обуздать и страна восстановит разрушенную экономику, люди еще долго не смогут вернуться к нормальной жизни".

"Футбольные матчи, когда возобновятся, будут долго проходить без зрителей из-за предосторожности, и даже когда все запреты будут сняты, полные стадионы начнут собираться нескоро. Боюсь, я уже никогда не увижу 80 000 болельщиков на Сан-Сиро".

Ранее сообщалось, что заразившиеся коронавирусом директор Милана Паоло Мальдини и его сын, полузащитник команды Даниэль, чувствуют себя хорошо.

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