Италия

Португалец намерен отработать свой контракт со "старой синьорой" до конца.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду пообещал руководству клуба никуда не уходить вплоть до истечения соглашения. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, 35-летний португалец намерен до конца отработать свой контракт с туринской командой, который рассчитан до лета 2022 года.

Утверждается, что у Роналду сложились хорошие взаимоотношения с представителями "старой синьоры", которые и в период пандемии коронавируса часто связываются с ним и беспокоятся о его здоровье.

Звездному португальцу нравится серьезный подход клуба к любому делу, поэтому в ближайшем будущем задумываться о смене клубной прописки он не собирается.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду вновь нарушил правила карантина, устроив вечеринку на 20 человек.

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