Португалец намерен отработать свой контракт со "старой синьорой" до конца.
Криштиану Роналду, Getty Images
25 апреля 2020, 11:40
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду пообещал руководству клуба никуда не уходить вплоть до истечения соглашения. Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, 35-летний португалец намерен до конца отработать свой контракт с туринской командой, который рассчитан до лета 2022 года.
Утверждается, что у Роналду сложились хорошие взаимоотношения с представителями "старой синьоры", которые и в период пандемии коронавируса часто связываются с ним и беспокоятся о его здоровье.
Звездному португальцу нравится серьезный подход клуба к любому делу, поэтому в ближайшем будущем задумываться о смене клубной прописки он не собирается.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду вновь нарушил правила карантина, устроив вечеринку на 20 человек.
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