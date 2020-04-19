Португалия

На сей раз Криштиану Роналду устроил вечеринку на 20 человек.

Находящийся в «самоизоляции» с семьей на Мадейре, Криштиану Роналду решил организовать скромную вечеринку в одном из ресторанов — сообщает Corriere dello Sport.

На празднике присутствовало 20 гостей, в том числе и мать футболиста, полностью оправившаяся от инсульта, поразившего ее в марте, а это количество превышает норму для "массовых мероприятий", установленную португальскими властями.

Ранее Криштиану Роналду уже нарушал правила карантина, устроив прогулку по улицам Фуншала.

В настоящее время регулярные выходы звезды Ювентуса за пределы территории своего поместья стали более опасны, поскольку в 20 километрах от его резиденции в городке Камара-ду-Лобос зафиксированы случаи заражения коронавирусом, после чего местные власти становили вокруг него оцепление, изолировав 18 000 жителей.

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