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Украинский голкипер также назвал топ-3 лучших вратарей современности.

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко рассказал о том, какой нападающий доставил ему больше всего проблем во время матча. Когда украинец выступал за Днепр, его команда встретилась с Наполи в рамках полуфинальной стадии Лиги Европы. Тогда за неаполитанцев феерил Гонсало Игуаин.

"Для меня по накалу матча и обилию моментов — это был Игуаин. Он очень непредсказуемый, хорошо открывается, находит моменты, чтобы пробить по воротам в сложных ситуациях. В полуфинальных матчах Лиги Европы между Днепром и Наполи, находясь под плотной опекой наших защитников, Игуаин умудрялся пробить по воротам или скинуть мяч под удар".

"Для меня это один из нападающих, который доставил мне и нашей команде большие проблемы, поэтому могу выделить его. Но на сегодняшний день очень много хороших нападающих, которые сами находят моменты, выкручиваясь из тяжелых ситуаций".

Кроме того, Денис Бойко поделился мнением о своих звездных коллегах, составив список из лучших голкиперов мира.

"Сейчас на первые роли выходит игра ногами, вратарь действует как центральный защитник, футболист, который начинает атаки. Поэтому я назвал бы тер Штегена, Алиссона и Эдерсона. Они являются примером сегодняшней модели вратаря, у которых есть все — игра ногами, на выходах и на линии, умение читать игру и руководить обороной", — приводит слова Бойко официальный сайт Динамо.

Напомним, ранее Денис Бойко высказался о перспективах участия киевского Динамо в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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