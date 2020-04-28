Италия

FIFA и IFAB готовы предоставить лиге право увеличить количество замен.

Если текущий сезон в Италии возобновится, то в Серии А разрешат проводить по пять замен, сообщает Corriere dello Sport.

Игры оставшейся части сезона планируются на лето и будут проходить каждые три дня.

Ввиду этого, FIFA открыта к изменению правил. Это поможет снизить нагрузку на отдельных игроков и избежать травм.

Отметим, чтобы предотвратить затягивание времени, замены должны будут проводиться в трех интервалах.

Напомним, что Серия А разрабатывает план Б для возобновления игр регулярного чемпионата.