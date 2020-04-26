Италия

С 4 мая Италия перейдет ко второй фазе выхода из карантина.

В связи с тем, что за истекшие сутки в Италии зафиксирована самая низкая смертность с 14 марта — 260 человек (рекорд 27 марта — 919 умерших), премьер-министр Джузеппе Конти сообщил, что с 4 мая в стране начнется вторая фаза выхода из карантина — сообщает La Repubblica.

Применительно к футболу это означает, что с 4 мая, выполняя пункты специального протокола, команды смогут начать тренировки, которые с 18 марта станут групповыми, а в период с 27 мая по 2 июня состоится 27-й тур первенства Серии А. Завершить чемпионат планируют к середине июля.

При этом, несмотря на положительную новость, не все так гладко: лишь 3 из 20-ти клубов Серии А уже сейчас готовы к выполнению всех пунктов протокола, а без его выполнения никакого футбола в Италии в ближайшее время не будет.

По состоянию на момент остановки чемпионата, в Серии А лидировал Ювентус (26 матчей, 63 очка), далее шли Лацио (26, 62), Интер (25, 54), Аталанта (25, 48), Рома (26, 45), Наполи (26, 39) и Милан (26, 36). В зоне вылета пребывали Лечче (26, 25) СПАЛ (26, 18) и Брешия (26, 16).

В настоящий момент в Италии зафиксировано 195 351 случай заражения коронавирусом, 26 384 умерших и 63 120 выздоровевших.

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