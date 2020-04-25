Италия

Клаудио Лотито настаивает на доигрывании текущего сезона чемпионата Италии.

Президент Лацио Клаудио Лотито присоединился к ряду функционеров, выступающих за обязательное возобновление итальянской Серии А, которая взяла бессрочную паузу из-за пандемии коронавируса.

"Мы сейчас говорим не о нашей борьбе (в турнирной таблице — прим. ред.). Мы говорим о последствиях, которые могут произойти, если сезон отменят".

"Те, кто выступает против возобновления Серии А, явно не знают, о чем говорят. Футбол — это индустрия, в которой крутятся большие деньги, а оборот превышает 1,2 млрд. Поэтому мы должны учитывать все возможные последствия".

"Я надеюсь, что моя команда продолжит выступления с того места, где мы остановились, с той же решимостью и желанием достичь определенных целей", — приводит слова Лотито Football Italia со ссылкой на TG Regione.

Напомним, после 26 туров Серии А Лацио занимает вторую позицию в турнирной таблице, отставая от лидирующего Ювентуса всего на одно очко.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.