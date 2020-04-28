Италия

Итальянские футбольные власти продолжают искать варианты выхода из ситуации.

Планируется, что команды возобновят тренировки лишь 18 мая, а потому на завершение чемпионата у команд будет очень мало времени — до 2 августа.

Из-за опасений не успеть доиграть сезон футбольное правительство рассматривает другой вариант завершения, сообщает Gazzetta dello Sport.

Если не будет хватать времени, чтобы доиграть сезон, то будет проведен плей-офф за Скудетто и шесть оставшихся еврокубковых мест, но, скорее всего, титул не получит ни одна из команд, чтобы избежать противоречий с Лацио.

Еще одной серьезной проблемой остается понижение и повышение в классе. Вероятно, клубы из Серии Б отправятся в Серию А, но элитный дивизион никто не покинет.

Напомним, что ранее президент Лацио выразил готовность сразиться с Ювентусом за титул в чемпионском матче.