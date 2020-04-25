Италия

Выполнить необходимый протокол для возобновления чемпионата Италии способны только три клуба Серии А из двадцати.

Необходимым условием возобновления чемпионата Италии является выполнение пунктов протокола, составленного медицинской комиссией Федерации футбола Италии и одобренного министром спорта страны, президентом федерации, руководителями лиг и представителями клубов, однако врачи команд считают некоторые пункты невыполнимыми — сообщает Corriere della Sera.

На данный момент полностью готовы выполнять требования протокола лишь три клуба — Ювентус, Лацио и Дженоа. Остальные 17 испытывают проблемы технического характера, на которые указали их врачи.

Так, для большинства клубов проблему представляет не столько постоянное тестирование игроков и персонала, сколько обеспечить пребывание в раздевалках не более трех человек в одно время, индивидуальный душ для каждого, постоянная дезанфекция всех поверхностей и зоны аэрации.

Фактически клубы за оставшееся до 4 мая время должны организовать (создать) предсезонные тренировочные лагеря, в которых обеспечить полную изоляцию игроков и персонала от внешнего мира, а ведь у некоторых команд Серии А даже нет баз как таковых, где команды могли бы жить продолжительное время.

В отсутствие возможности полностью обеспечить выполнение всех требований безопасности возникает естественный вопрос: кто будет нести ответственность за возможные случаи новых заражений среди футболистов или персонала.

Если до конца следующей недели решение всех этих вопросов не будет найдено, возобновление сезона в Серии А вновь придется отложить.

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