Италия

Датский полузащитник прокомментировал преимущества перехода в Интер.

Кристиан Эриксен рассказал о том, что не жалеет о переходе в Интер, и действительно считает, что тут у него больше шансов выиграть что-то, чем с Тоттенхэмом.

"Переход в Интер? Мне показалось, что это правильный ход, так как они очень хотели подписать меня, и для игрока важно знать, что в нем нуждаются. Это означало, что они сделали бы все, чтобы заполучить меня.

Некоторые фанаты Тоттенхэма разозлились, когда я сказал в интервью, что у меня больше шансов выиграть что-то в Интере, но это правда, в Англии много сильных команд.

В Тоттенхэме всегда будут люди, которые сердятся на меня, но подавляющее большинство фанатов отреагировали хорошо, и мне нравилось играть за этот клуб. Я встретил некоторых прекрасных людей и у меня приятные воспоминания.

Я бы хотел уйти при других обстоятельствах, но футбол работает не так", — приводит слова Эриксена Jyllands Posten.

Напомним, ранее датчанин заявил, что в последние месяцы в Тоттенхэме он был паршивой овцой.