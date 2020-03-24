Италия

Четверо игроков Интера решили переждать карантин в Англии.

После окончания двухнедельного периода самоизоляции Италию покинули уже семь игроков Интера — сообщает Gazzetta dello Sport.

Вслед за Марцело Брозовичем, улетевшим в Хорватию, и Диего Годином и Матиасом Весино, отправившимися в Уругвай, сразу четверо игроков, Ромелу Лукаку, Виктор Мозес, Эшли Янг и Кристиан Эриксен решили переждать пандемию в Англии.

В среду, 25 марта, закончится самоизоляция игроков Ювентуса.

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