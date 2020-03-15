Италия

Отель, в котором проживал датский атакующий полузащитник, закрылся.

Кристиан Эриксен лишился места проживания, сообщает Sport.es.

По информации источника, отель, в котором проживал футболист Интера, закрылся из-за пандемии коронавируса.

Руководство "нерадзурри" в срочном порядке нашло новое жилье своему футболисту, и в течение двух недель он пробудет в изоляции.

В текущем сезоне Эриксен провел четыре матча в Серии А и не отличился результативными действиями.