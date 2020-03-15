Отель, в котором проживал датский атакующий полузащитник, закрылся.
КРИСТИАН ЭРИКСЕН, GETTY IMAGES
15 марта 2020, 21:59
Кристиан Эриксен лишился места проживания, сообщает Sport.es.
По информации источника, отель, в котором проживал футболист Интера, закрылся из-за пандемии коронавируса.
Руководство "нерадзурри" в срочном порядке нашло новое жилье своему футболисту, и в течение двух недель он пробудет в изоляции.
В текущем сезоне Эриксен провел четыре матча в Серии А и не отличился результативными действиями.