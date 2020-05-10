Италия

"Гриффоны" не намерены расставаться с Давиде Николой.

Итальянский специалист Давиде Никола продолжит тренировать Дженоа и в следующем сезоне, утверждает спортивный директор клуба Франческо Маррокку.

"Никола проделал великолепную работу. Мы без проблем подтверждаем, что он будет здесь и в следующем сезоне. Ощущение постоянства в тренерском штабе нужно ценить", — цитирует Маррокку Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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Дженоа начинал сезон с Аурелио Андреаццоли во главе, которого уволили 22 октября. Его заменил Тиаго Мотта, но он также долго не продержался. С 28 декабря "грифонов" возглавляет Давиде Никола, под руководством которого команда выиграла четыре матча, два сыграла вничью и еще четыре проиграла.