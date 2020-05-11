Италия

Норвежский защитник также заинтересовал Лестер.

Защитник Селтика Кристоффер Айер в летнее трансферное окно может перебраться в английскую Премьеру-лигу или итальянскую Серию А. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в услугах 22-летнего норвежца заинтересованы Милан и Лестер. Главный тренер "лис" Брендан Роджерс работал с футболистом, когда возглавлял Селтик, поэтому также хочет забрать его с собой в АПЛ.

Милан, в свою очередь, опережает конкурентов в гонке за Айером. Спортивный директор "россонери" Иван Газидис уже провел предварительные переговоры с представителями центрбека, но об их итоге пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что Кристоффер Айер также входит в сферу интересов лондонского Арсенала. Действующий контракт норвежца с Селтиком рассчитан до июня 2022 года.

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