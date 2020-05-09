Италия
09 мая 2020, 20:40
Все игроки и тренеры Милана успешно прошли тесты и приступили к тренировкам
Три случая COVID-19, зарегистрированные в Милане, не имеют отношения к первой команде "россонери".
Фото ФК Милан
09 мая 2020, 20:40
Все тесты на коронавирус, которые сдали футболисты и тренеры первой команды Милана, оказались отрицательными — сообщил официальный сайт "дьяволов".
В субботу, 9 мая, команда провела занятие на тренировочной базе клуба в Миланелло.
Ранее сообщалось, что в Милане было зафиксировано три положительных теста на коронавирус.
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