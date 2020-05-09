Италия

Три случая COVID-19, зарегистрированные в Милане, не имеют отношения к первой команде "россонери".

Все тесты на коронавирус, которые сдали футболисты и тренеры первой команды Милана, оказались отрицательными — сообщил официальный сайт "дьяволов".

В субботу, 9 мая, команда провела занятие на тренировочной базе клуба в Миланелло.

Ранее сообщалось, что в Милане было зафиксировано три положительных теста на коронавирус.

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