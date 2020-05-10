Италия

Звездный швед должен прилететь в Италию уже в понедельник.

Нападающий Златан Ибрагимович вернется в Милан на частном самолете в понедельник, 11 мая, однако не сможет сразу возобновить тренировки с командой.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 38-летний швед должен будет провести две недели в самоизоляции, чтобы исключить риск потенциального заражения у кого-нибудь из игроков или работников "россонери".

В период карантина Ибрагимович находился в Швеции, где поддерживал физическую форму вместе с футбольным клубом Хаммарби, акционером которого он является.

После того, как Златан отбудет двухнедельный карантин, он пройдет различные тесты на COVID-19 и медицинское обследование. Только после этого Ибрагимович получит разрешение возобновить тренировки со своими партнерами по команде.

Отметим, что действующий контракт шведского форварда с Миланом рассчитан до лета 2020. В стане "россонери" не уверены, что Ибрагимович останется на Сан Сиро, поэтому клуб рассматривает варианты усиления атаки на трансферном рынке. Сообщалось, что Милан заинтересован в Луке Йовиче.

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