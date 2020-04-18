Ожидается, что французский фулбек покинет парижский гранд.
Левин Кюрзава, Getty Images
18 апреля 2020, 08:19
Руководство Пари Сен-Жермен в будущем рассчитывает на защитника Левена Кюрзава, поэтому не планирует с ним расставаться. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, спортивный директор парижского гранда Леонардо намерен продлить соглашение с 27-летним французом, поскольку считает его идеальным сменщиком Хуану Бернату.
Что касается самого Кюрзава, то футболист не изменил решение касательно своего будущего и намерен сменить клубную прописку.
Главным претендентом на французского фулбека называется Барселона, однако "сине-гранатовые" рассматривают и другие вариант усиления позиции левого защитника на трансферном рынке.
Ранее сообщалось, что в услугах Левена Кюрзава также заинтересован Арсенал. По данным некоторых СМИ, "канониры" уже согласовали детали будущего соглашения с французом.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.