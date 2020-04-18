Франция

Ожидается, что французский фулбек покинет парижский гранд.

Руководство Пари Сен-Жермен в будущем рассчитывает на защитника Левена Кюрзава, поэтому не планирует с ним расставаться. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, спортивный директор парижского гранда Леонардо намерен продлить соглашение с 27-летним французом, поскольку считает его идеальным сменщиком Хуану Бернату.

Что касается самого Кюрзава, то футболист не изменил решение касательно своего будущего и намерен сменить клубную прописку.

Главным претендентом на французского фулбека называется Барселона, однако "сине-гранатовые" рассматривают и другие вариант усиления позиции левого защитника на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что в услугах Левена Кюрзава также заинтересован Арсенал. По данным некоторых СМИ, "канониры" уже согласовали детали будущего соглашения с французом.

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