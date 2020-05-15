Италия

Уругвайский хавбек также поблагодарил Маурицио Сарри за доверие на футбольном поле.

Полузащитник туринского Ювентуса Родриго Бентанкур рассказал, игра каких центральных хавбеков ему больше всего нравится. Уругваец выделил легенд сборной Англии Фрэнка Лампарда и Стивена Джеррарда, а также игрока Барселоны Серхио Бускетса.

"Всегда восхищался Фрэнком Лампардом и Стивеном Джеррардом, когда был ребенком. Также мне всегда нравилась игра Серхио Бускетса, выполняющего роль реджисты. Я видел много их матчей, что и помогло мне стать лучше".

Кроме того, Бентанкур назвал роль в центре полузащиты, которая ему больше всего нравится.

"Я чувствую себя комфортно в роли реджисты, но в полузащите мне нравится каждая роль, в том числе меццала и чистый опорник. Для меня это не имеет значения. Главное, чтобы я регулярно появлялся на поле".

"С тех пор, как пришел мистер Сарри, он всегда доверял мне, и я пытался отплатить ему за это, но мне все еще нужно во многом улучшаться", — приводит слова Бентанкура официальный сайт Ювентуса.

В текущем сезоне Родриго Бентанкур провел 29 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал семь результативных передач.