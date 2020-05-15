Уругвайский хавбек также поблагодарил Маурицио Сарри за доверие на футбольном поле.
Родриго Бентанкур, Getty Images
15 мая 2020, 09:59
Полузащитник туринского Ювентуса Родриго Бентанкур рассказал, игра каких центральных хавбеков ему больше всего нравится. Уругваец выделил легенд сборной Англии Фрэнка Лампарда и Стивена Джеррарда, а также игрока Барселоны Серхио Бускетса.
"Всегда восхищался Фрэнком Лампардом и Стивеном Джеррардом, когда был ребенком. Также мне всегда нравилась игра Серхио Бускетса, выполняющего роль реджисты. Я видел много их матчей, что и помогло мне стать лучше".
Кроме того, Бентанкур назвал роль в центре полузащиты, которая ему больше всего нравится.
"Я чувствую себя комфортно в роли реджисты, но в полузащите мне нравится каждая роль, в том числе меццала и чистый опорник. Для меня это не имеет значения. Главное, чтобы я регулярно появлялся на поле".
"С тех пор, как пришел мистер Сарри, он всегда доверял мне, и я пытался отплатить ему за это, но мне все еще нужно во многом улучшаться", — приводит слова Бентанкура официальный сайт Ювентуса.
В текущем сезоне Родриго Бентанкур провел 29 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал семь результативных передач.