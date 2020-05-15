Италия

Пабло Бентанкур рассказал о планах полузащитника на будущее.

Агент Лукаса Торрейры будет вести переговоры с Арсеналом, чтобы его клиент вернулся в Италию.

"Травма не так серьезна, как мы боялись. Теперь он полностью выздоровел, и я думаю, что он будет востребованным на трансферном рынке.

Мне все еще нужно поговорить с Арсеналом. Игрок хотел бы вернуться в Италию, хотя следует признать, что Арсенал очень хорошо к нему относился", — приводит слова уругвайца Tuttomercatoweb.

В этом сезоне Торрейра провел 33 поединка в футболке Арсенала, забив два гола и сделав результативную передачу.

Арсенал может задействовать Торрейру в качестве части сделки по переходу Кессье.