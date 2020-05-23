Миланский клуб хочет подписать игрока Барселоны.
Самуэль Умтити, Getty Images
23 мая 2020, 13:42
Защитник Барселоны Самуэль Умтити попал в сферу интересов Интера, информирует издание Sport.
"Нерадзурри" намерены укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытаются приобрести французского центрбека. Каталонский клуб хочет выручить за своего игрока около 30 миллионов евро.
Действующий контракт Умтити с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 16 поединков в футболке "сине-гранатовых".
Ранее сообщалось, что Интер также проявляет интерес к нападающему Манчестер Сити Серхио Агуэро.