Италия

Миланский клуб хочет подписать игрока Барселоны.

Защитник Барселоны Самуэль Умтити попал в сферу интересов Интера, информирует издание Sport.

"Нерадзурри" намерены укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытаются приобрести французского центрбека. Каталонский клуб хочет выручить за своего игрока около 30 миллионов евро.

Действующий контракт Умтити с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 16 поединков в футболке "сине-гранатовых".

Ранее сообщалось, что Интер также проявляет интерес к нападающему Манчестер Сити Серхио Агуэро.