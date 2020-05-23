Испания

Барселона не сможет никого купить, поскольку не может никого продать.

Планы руководства Барселоны по обновлению состава оказались под угрозой — сообщает Sport Mediaset.

Чтобы не нарушать финансовые правила и избежать экономических проблем, прежде чем покупать новичков, Барселоне надо расстаться с несколькими игроками, чтобы облегчить зарплатную ведомость.

Однако все те, кого Барселона планировала продать летом, — Артур, Нету, Ракитич, Видаль и Умтити — категорически отказались покидать клуб. Так что намерения приобрести у Ювентуса Пьянича и у Интера Мартинеса пока придется отложить.

Ранее сообщалось, что Барселона передумала продавать Гризмана и назвала Эвертону цену на Тодибо.