Барселона не сможет никого купить, поскольку не может никого продать.
Артуро Видаль - Ивану Ракитичу: Никто никуда не идет, Getty Images
23 мая 2020, 21:46
Планы руководства Барселоны по обновлению состава оказались под угрозой — сообщает Sport Mediaset.
Чтобы не нарушать финансовые правила и избежать экономических проблем, прежде чем покупать новичков, Барселоне надо расстаться с несколькими игроками, чтобы облегчить зарплатную ведомость.
Однако все те, кого Барселона планировала продать летом, — Артур, Нету, Ракитич, Видаль и Умтити — категорически отказались покидать клуб. Так что намерения приобрести у Ювентуса Пьянича и у Интера Мартинеса пока придется отложить.
Ранее сообщалось, что Барселона передумала продавать Гризмана и назвала Эвертону цену на Тодибо.