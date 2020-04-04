Роман Зозуля приобрел оборудование для больницы общего профиля, сообщает Radio Marca Albacete.

30-летний игрок подарил шарнирно-сочлененную кровать для отделения интенсивной терапии больницы.

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Напомним, что Испания – одна из стран, которая больше всех страдает из-за COVID-19. 

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