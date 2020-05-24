Италия

"Волки" пытаются сбить цену, запрошенную Манчестер Юнайтед.

Руководство Ромы не оставляет попыток оформить полноценный переход защитника Манчестер Юнайтед Криса Смоллинга, который нынешний сезон провел на правах аренды за римский клуб. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, "волки" не готовы выплачивать за 30-летнего англичанина 25 миллионов евро, которые требуют "красные дьяволы". В связи с этим Рома надеется сбить цену.

В ближайшие несколько недель могут состояться очередные переговоры. Если МЮ продолжит настаивать на вышеупомянутой сумме, отказываясь идти на уступки, то римляне откажутся от приобретения Смоллинга.

В текущем сезоне англичанин провел 28 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Рома рассматривает центрбека Ливерпуля Деяна Ловрена и защитника Барселоны Жана-Клера Тодибо в качестве альтернативы Крису Смоллингу.