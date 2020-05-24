Интер не готов платить нападающему Эдинсону Кавани столько, сколько он получает в ПСЖ.
Эдинсон Кавани, Getty Images
24 мая 2020, 17:28
Руководство Интера надеется, что главной целью Эдинсона Кавани при уходе из ПСЖ является игровая практика, а не деньги — сообщает Tutto Sport.
В Париже Кавани получал 12,5 миллиона евро в год, Интер же готов предложить максимум 7,5 миллиона, также, как Кристиану Эриксену.
Ранее сообщалось, что "нерадзурри" предложили 33-летнему Кавани контракт до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Эдинсон провел в составе ПСЖ 22 матча (7 голов, 3 ассиста).