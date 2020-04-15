Франция

В последнее время сообщалось об интересе нескольких южноамериканских клубов к уругвайцу.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани принял решение остаться в Европе, несмотря на интерес многих клубов из Южной Америки, включая Бока Хуниорс и Фламенго.

Как сообщает Goal, 33-летний уругваец отклонит все предложения из-за пределов Европы как минимум до чемпионата мира 2022 года, поскольку еще хочет поиграть на высоком уровне.

Отметим, что нынешний контракт Кавани с ПСЖ рассчитан до лета 2020 года и, по всей видимости, стороны не намерены его продлевать.

В зимнее трансферное окно уругвайский форвард был близок к переходу в мадридский Атлетико, однако ПСЖ решил не отпускать своего нападающего в середине сезона.

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