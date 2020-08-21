Италия

Предлагаем вашему вниманию символическую сборную миланского клуба из футболистов, которые родились в Южной Америке.

Еще со времен двух кряду триумфов в Кубке европейских чемпионов под руководством аргентинца Эленио Эрреры Интер практически всегда имел в своем составе южноамериканских игроков, которые играли важную роль в команде. Спустя 35 лет "нерадзурри" вновь завоевали главный клубный европейский трофей уже с Жозе Моуриньо, а капитаном и главным бомбардиром той команды были соответственно аргентинцы Хавьер Дзанетти и Диего Милито. Сегодня же трофей Лиги Европы могут завоевать два уругвайца, аргентинец и чилиец.

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Предлагаем вашему вниманию символическую сборную Интера, составленную из лучших южноамериканских игроков, которые выступали в клубе в 21-м веке.

Голкипер: Жулио Сезар

Национальность: бразилец

Матчей за сборную: 87

Трофеи в Интере: Серия А – 5, Кубок Италии – 3, Лига чемпионов

Матчей за Интер: 300

Жулио Сезару не сразу удалось закрепиться в составе Интера после трансфера из Фламенго в 2005 году. Поскольку в команде были заняты все места для игроков без паспорта ЕС, ему пришлось отправиться в полугодичную аренду в Кьево.

Не проведя ни одного матча в веронском клубе, бразилец вернулся на Сан-Сиро и пробился в основной состав. На семь лет он закрепил за собой место голкипера миланского клуба в период, когда "нерадзурри" вернулись на футбольную вершину в Италии.

Правый защитник: Майкон

Национальность: бразилец

Матчей за сборную: 76

Трофеи в Интере: Серия А – 4, Кубок Италии – 2, Лига чемпионов

Матчей за Интер: 236

Правый фулбек Майкон стал еще одним бразильцем, который присоединился к Интеру за относительно небольшую сумму, но отлично проявил себя в футболке "черно-синих".

На пике своей карьеры Майкон считался лучшим правым защитником мира, выиграв конкуренцию в национальной команде у тогдашней звезды Барселоны Дани Алвеса. Кроме надежной игры в обороне, защитник также иногда демонстрировал отличные бомбардирские способности, забив 20 голов за время выступлений в команде.

Центральный защитник: Лусио

Национальность: бразилец

Матчей за сборную: 105

Трофеи в Интере: Серия А, Кубок Италии – 2, Лига чемпионов

Матчей за Интер: 136

За время работы в Интере Моуриньо совершил несколько отличных трансферов, но самым успешным его приобретением, пожалуй, стал Лусио, который присоединился к клубу в 2009-м из Баварии.

Бескомпромиссный защитник, который нередко выдвигался на половину соперника, составил прекрасный дуэт с Вальтером Самуэлем и сыграл важнейшую роль в историческом сезоне миланского клуба, когда он завоевал требл.

Центральный защитник: Вальтер Самуэль

Национальность: аргентинец

Матчей за сборную: 56

Трофеи в Интере: Серия А – 5, Кубок Италии – 3, Лига чемпионов

Матчей за Интер: 236

Самуэль составлял вторую половину непроходимого центра обороны команды Моуриньо. Аргентинец перебрался на Сан-Сиро в 2005 году после того, как не сумел проявить себя в мадридском Реале.

За пять первых сезонов в составе "нерадзурри" Самуэль выиграл пять титулов Серии А и добавил к этому победу в Лиге чемпионов. После девяти лет в составе итальянского клуба защитник отправился доигрывать в швейцарский Базель.

Левый защитник: Иван Кордоба

Национальность: колумбиец

Матчей за сборную: 73

Трофеи в Интере: Серия А – 5, Кубок Италии – 4, Лига чемпионов

Матчей за Интер: 455

Универсальный защитник Иван Кордоба мог комфортно закрыть любую из позиций в линии обороны. Колумбиец отлично действовал и на втором этаже, хоть и обдал относительно невысоким ростом – 173 см.

Всю свою европейскую карьеру Кордоба провел в Интере, где он выступал до 2012 года. За 12 лет в клубе защитник стал вторым по количеству проведенных матчей. Также он в качестве капитана привел сборную Колумбии к единственному триумфу на Копа Америка в 2001 году.

Опорный полузащитник: Хавьер Дзанетти

Национальность: аргентинец

Матчей за сборную: 143

Трофеи в Интере: Серия А – 5, Кубок Италии – 4, Лига чемпионов, Кубок УЕФА

Матчей за Интер: 858 (клубный рекорд)

Хавьер Дзанетти провел в составе Интера 19 сезонов, отыграл рекордные 858 поединков, забил 21 гол и выиграл 11 трофеев. Аргентинец решил повесить бутсы на гвоздь в 2014 году в возрасте 41 года. Как дань уважения своему многолетнему капитану клуб навсегда закрепил за ним 4-й номер.

Дзанетти был не только примером настоящего профессионала, но также развивался как игрок. Он начинал как атакующий крайний защитник, а позже стал прекрасным опорным полузащитником, но при необходимости мог выйти и в центре обороны.

После окончания карьеры Дзанетти остался работать в клубе на должности вице-президента.

Центральный полузащитник: Хуан Себастьян Верон

Национальность: аргентинец

Матчей за сборную: 73

Трофеи в Интере: Серия А, Кубок Италии – 2

Матчей за Интер: 74

Хотя Верон никогда не принадлежал Интеру, за два сезона в футболке "нерадзурри" сумел вернуть свою карьеру на топ-уровень после неудачного периода в АПЛ в составе Манчестер Юнайтед и Челси.

Верон помог Интеру выиграть чемпионский титул в Серии А и два кряду Кубка Италии и вернулся в Аргентину в родной Эстудиантес.

Центральный полузащитник: Эстебан Камбьяссо

Национальность: аргентинец

Матчей за сборную: 52

Трофеи в Интере: Серия А – 5, Кубок Италии – 4, Лига чемпионов

Матчей за Интер: 420

Еще один аргентинец, который стал незаменимым игроком для Интера во второй половине нулевых. Камбьяссо присоединился к "нерадзурри" на правах свободного агента после не слишком успешного периода в мадридском Реале. На Сан-Сиро полузащитника высоко оценивали как Роберто Манчини, так и Жозе Моуриньо.

Как и его соотечественник Самуэль, Камбьяссо покинул клуб в 2014-м году и поиграл еще в Лестере и Олимпиакосе.

Атакующий полузащитник: Альваро Рекоба

Национальность: уругваец

Матчей за сборную: 69

Трофеи в Интере: Серия А – 2, Кубок Италии – 2, Кубок УЕФА

Матчей за Интер: 260

Альваро Рекоба считался исключительным талантом, но полностью реализовать свой потенциал ему не позволили проблемы со здоровьем и физической формой. Однако за 11 лет в составе Интера уругваец подарил болельщикам миланского клуба немало приятных воспоминаний.

Рекоба получил известность благодаря своим убойным дальним ударам с левой – как с игры, так и со штрафных. Несмотря на частые травмы, полузащитник выступал до 2015 года, завершив карьеру в Насьонале.

Нападающий: Роналдо

Национальность: бразилец

Матчей за сборную: 98

Трофеи в Интере: Кубок УЕФА

Матчей за Интер: 99

Роналдо заработал прозвище "Феномен" и за сезон в составе Барселоны забил 47 голов в 49 матчах. Интер не пожалел выложить за него 19,5 млн фунтов в 1997 году, что на тот момент было мировым трансферным рекордом.

Роналдо продолжил свой бомбардирский путь в Интере и за первый сезон в клубе забил 34 гола. К сожалению, его оставшееся время в клубе было омрачено тяжелыми травмами. Но все равно в 99 матчах в составе "черно-синих" он забил впечатляющие 59 голов, прежде чем в 2002 году присоединиться к мадридскому Реалу.

Нападающий: Диего Милито

Национальность: аргентинец

Матчей за сборную: 25

Трофеи в Интере: Серия А, Кубок Италии – 2, Лига чемпионов

Матчей за Интер: 171

Милито получил свое место в этой сборной благодаря двум голам в матче с Баварией в финале Лиги чемпионов, которые позволили клубу вернуться на европейскую вершину после длительного перерыва.

Сезон-2009/10, безусловно, был самым успешным для нападающего на Сан-Сиро, но и в следующем – он забил 24 мяча. После пяти лет в клубе аргентинец вернулся в Расинг, где завершил карьеру в 2016-м.

Достойные упоминания: Иван Саморано, Матиас Алмейда, Эрнан Креспо, Габриэль Батистута, Кили Гонсалес, Николас Бурдиссо, Сантьяго Солари, Давид Писарро, Максвелл, Хулио Крус, Адриано, Филиппе Коутиньо, Фреди Гуарин, Эрнанес, Мауро Икарди, Жоао, Миранда, Лаутаро Мартинес, Диего Годин.

По материалам Squawka