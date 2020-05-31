Италия

Итальянский специалист признался, что переболел коронавирусом.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини заявил, что он присоединился к ряду футбольных личностей, которым диагностировали коронавирус. 62-летний специалист настолько себя плохо чувствовал, что, по его словам, думал о смерти.

"Я был напуган. За день до матча с Валенсией я заболел. Во второй половине дня мне стало еще хуже. Следующие две ночи я плохо спал. У меня не было лихорадки, но я чувствовал себя истощенным".

"Скорая помощь проезжала каждые две минуты. Ночью я подумал: "Если я попаду в больницу, что со мной будет? Я не могу сейчас уйти, у меня очень много дел...". Я так говорил себе, чтобы изгнать плохие мысли, но я действительно думал, что умру", — признался Гасперини в интервью La Gazzeta dello Sport.

Ранее сообщалось, что главный тренер Лестера Брендан Роджерс переболел COVID-19.