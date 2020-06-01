Италия

Итальянский клуб с нового сезона будет выступать под обновленной эмблемой.

Футбольный клуб Верона, выступающий в итальянской Серии А, в своем Twitter-аккаунте презентовал новую официальную эмблему.

Обновленный логотип "желто-синих", по сравнению со старым, выполнен в более современном минималистичном стиле, что в последнее время стало модным среди европейских команд (эмблема Ювентуса — прим. ред.).

Под новой эмблемой Верона будет начнет выступать с 1 июля 2020 года. Кроме того, обновился и официальный сайт клуба.

На данный момент Верона занимает восьмую позицию в турнирной таблице Серии А. За 25 туров клуб набрал 35 очков.