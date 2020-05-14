Италия

"Желто-синие" рассчитывают на португальского хавбека.

Верона хочет подписать новое соглашение с полузащитником Мигелем Велозу, сообщает твиттер Николо Скиры.

Руководство "желто-синих" довольно игрой опытного хавбека и хочет сохранить его в команде. В ближайшее время стороны должны начать переговоры по условиям сотрудничества.

Действующий контракт португальца с клубом истекает в конце июня.

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Велозу перешел в Верону прошлым летом на правах свободного агента из Дженоа. В текущем сезоне 34-летний игрок провел 22 поединка, отличившись двумя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Верона заинтересована в подписании нападающего Монако Пьетро Пеллегри.

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