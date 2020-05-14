"Желто-синие" рассчитывают на португальского хавбека.
Мигел Велозу, Getty Images
14 мая 2020, 12:12
Верона хочет подписать новое соглашение с полузащитником Мигелем Велозу, сообщает твиттер Николо Скиры.
Руководство "желто-синих" довольно игрой опытного хавбека и хочет сохранить его в команде. В ближайшее время стороны должны начать переговоры по условиям сотрудничества.
Действующий контракт португальца с клубом истекает в конце июня.
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Велозу перешел в Верону прошлым летом на правах свободного агента из Дженоа. В текущем сезоне 34-летний игрок провел 22 поединка, отличившись двумя голами и пятью ассистами.
Ранее сообщалось, что Верона заинтересована в подписании нападающего Монако Пьетро Пеллегри.
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