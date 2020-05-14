Италия

Football.ua представляет вашему вниманию объемное интервью с украинским скаутом итальянского Кальяри.

Алекс Великих родился в Донецке, а в 1999 году эмигрировал в Италию. Он успел поработать в системе Сиены, Ливорно и Кальяри. Football.ua поговорил с Алексом о скаутинге в Италии, проблемах молодых футболистов, а также украинском футболе.

— Вы перебрались из Украины в Италию в конце 90-х. Расскажите, как попасть в итальянский профессиональный футбол? Что для этого нужно сделать?

— Я начинал детско-юношеским тренером не в профессиональном футбольном клубе, а в любительском. В начале было достаточно сложно, так как иностранным языком я не владел. Но сложилось все нормально, с приключениями, но сложилось.

— В одном из интервью вы говорили, что учились в университете Ювентуса. Что это за учебное учреждение, чего там учат и как туда поступить?

— Это программа обучения из четырех курсов, которая направлена на обучения тренеров. В принципе эта программа ориентируется на тех, кто в дальнейшем будет работать в структуре Ювентуса.

— Можете вспомнить сколько стоило тогда обучение?

— Четыре курса разбивались на несколько периодов, которые делились на короткие недельные циклы. Стоимость зависела от курса. Начальный курс стоил около 380 евро. С каждым следующим курсом стоимость увеличивалась.

— Хорошо, вы заканчиваете эту программу. Что происходит дальше? За вами и другими студентами выстраивается очередь из клубов и предлагает контракты?

— Не совсем так. Обучаясь в “Juve University”, вам начисляются очки за прохождения курсов. Эти баллы входят в систему клубного поощрения. Потом открывается вакансия в клубе, на которую можно претендовать, имея определенное количество баллов. Эти баллы можно приумножать, участвуя в клубных инициативах. Начальный этап — это участие в детских “кемпах” Ювентуса за границей или на территории Италии.

Также очень важно, как ты проявляешь себя во время занятий. Всегда присутствуют клубные психологи, которые изучают активность студентов. Они обращают внимание на количество заданных тобой вопросов, участие в дискуссиях, невербальное поведение во время занятий. Когда-то Антонио Кассано очень точно сказал: “в Ювентусе нужно быть солдатом”. Несмотря на неоднозначность самого Кассано, это правда. Нужно сидеть ровно, быть внимательным, времени свободного очень мало, обеденный перерыв короткий, занятия начинаются рано, а заканчиваются поздно, нужно постоянно быть сконцентрированным, требуется хорошая психологическая подготовка..

Я начинал как детско-юношеский тренер, а дальше уже открываются другие позиции.

— Опишите скаутскую систему в Кальяри.

— Скаутская структура Кальяри претерпела изменений три года назад, когда в клубе поменялось несколько руководителей.

Руководитель департамента молодежной политики клуба, Марио Беретта, перешел в Милан. Беретту я знаю лично, знал еще с сезона 2006/07 по работе в Сиене. В то же время тогдашний спортивный директор Кальяри Джованни Росси ушел в Сассуоло и забрал с собою ответственного за скаутинг в клубе и его помощников. Беретта, когда ушел в Милан, также забрал своего человека, который отвечал за скаутинг молодых футболистов.

Таким образом, Кальяри остался с Даниеле Конти, который недавно завершил карьеру футболиста, и с еще одним человеком, который занимался скаутингом в основном на острове. Президент клуба Томаззо Джулини решил изменить систему, пригласив директора скаутинга из Удинезе Риккардо Гуффанти. Была введена интегральная система скаутинга, то есть без разбивки на молодежный футбол и взрослый. По этой системе служба скаутинга напрямую подчиняется президенту клуба.

Таким образом, есть три структуры, которые существуют параллельно — академия, первая команда и скауты. Учитывая то, что Кальяри — это остров, то скаутинг до U-15 проходит на территории Сардинии. В Италии запрещены переходы игроков до 14 лет в другие регионы. Таким образом, эту работу по скаутингу ведут люди, которые находятся на Сардинии. Далее спортивный директор вместе с главным тренером формируют определенные критерии, позиции, которые нужно рассматривать. Скаутинговая служба занимается поиском игроков, начиная от U-15 и заканчивая молодежными командами Кальяри и Ольбии, главной командой Ольбии и главной командой Кальяри. В первый наш год работы в Кальяри перед нами стояла задача находить молодых ребят на перспективу, а не футболистов для первой командой. Перед клубом была цель — по окончанию трех сезонов попасть в еврокубки.

К слову, показатель работы молодежного департамента — это то, что в нынешнем сезоне команда Кальяри U-19 идет на втором месте в чемпионате, уступая только Аталанте. Это хороший результат для островной команды с не самым большим бюджетом в Серии А. Главная команда смогла тоже немножко пошуметь, но не было задачи на этот сезон попасть в Еврокубки.

У каждого скаута распределены чемпионаты и страны, за которые он отвечает. Как говорит президент клуба: “не нужно концентрироваться на 20 чемпионатах, лучше следить за 6-8, в зависимости от размеров страны”. Например, за тремя чемпионатами стран Балтии следит один человек, а за чемпионатом Бразилии — трое. Соответственно, у тебя должен быть своеобразный "черный пояс по каратэ" в твоей стране, за которую ты отвечаешь. Я должен следить за талантами в нескольких странах. У нашей службы есть такой принцип работы: если в Кальяри не поступил футболист из твоей страны — окей. Но, если ты не обратил внимание на игрока, а он оказался в другом клубе — это плохо. Если раньше мы концентрировались на U-17, U-19 и Ольбии, то сейчас — это U-19 и первая команда. Кроме этого, мы следим и за детско-юношеским футболом. Как показал опыт работы, молодежный департамент переживает непростой период реорганизации, не имея скаутинга вне острова, им потом сложно конкурировать с итальянскими командами за юных талантов на континенте. Таким образом, мы помогаем мониторить ребят и U-13, U-14.

— Какое отношение имеет Ольбия к Кальяри?

— Ольбия — это профессиональный клуб как и Кальяри на острове Сардиния. Кальяри выступает в Серии А, а Ольбия — в Серии С. Между клубами существует договоренности. По структуре молодежных профессиональных чемпионатов Италии есть возрастные категории в которых Кальяри не представлен, но представлена Ольбия. Кальяри пользуется существующими договоренностями между клубами и обкатывает своих игроков U-18 в Ольбии. Многие молодые игроки после U-19 Кальяри получают практику в профессиональном взрослом чемпионате в Ольбии. Лучшие же воспитанники этого клуба попадают в состав юношеский команд Кальяри. По закону в Италии нельзя иметь более одного клуба в собственности, но многие клубы имеют договоренности. К примеру, Наполи и Бари, Лацио и Салернитана, Кальяри и Ольбия.

— За какие страны вы несете ответственность?

— Это страны Восточной Европы и Колумбия. На первом совещании, когда распределяли страны и чемпионаты ответственности между скаутами клуба я высказался о необходимости следить и за Колумбией. Почему? Это единственная страна Латинской Америки, где футболисты играющие в высшей лиги могут не иметь профессиональный контракт. Достаточно, чтобы хотя бы трое футболистов в клубе были с профессиональным контрактом. Это делает чемпионат привлекательным для рынка молодых игроков.

Именно поэтому многие большие клубы Европы и Америки имеют свои филиалы в Колумбии. Кстати, как бы это смешно не звучало, но Украина в отличие от Колумбии мне не попалась при распределении. Но в частном порядке для коллег иногда приходится консультировать и по Украине, но это вне рабочего времени. В целом мои страны ответственности как скаута — Польша, Чехия, Словакия, Молдова, страны Балтии, Беларусь, Россия.

— Есть замечательная книга английского журналиста Майкла Кэлвина “The nowhere man” (в переводе “Люди из ниоткуда”). Где описывается работа скаута как адский труд. Также я сейчас смотрю сериал Netflix о Сандерленде, который называется “Sunderland til i die” (“Сандерленд: пока не умру”), где в одной из серий показывается, как скаут в какую-то рань на машине едет куда-то просматривать футболиста. Питается какими-то холодными бутербродами, запивая все это дело кофе. Как выглядели ваши скаутские реалии до истории с коронавирусом?

— Очень похоже вы описали скаутскую работу. Те же самые бутерброды, огромное количество кофе выпиваем во время поездок. За прошлый год я наколесил на машине 53 тысячи километров, налетал очень много…

Все это выглядит так: отчеты, просмотры вживую, отчеты, видео-анализ, отчеты, просмотры вживую. Мы должны вживую посмотреть 6-8 игр в течении недели. Скаутам, которые смотрят 8 игр в течение недели вживую, нужно поставить памятник. Я очень уважаю таких людей. У меня один раз получилось посмотреть 8 игр, с учетом матча в среду.

Как все это выглядит. В понедельник ты отправляешь все отчеты по просмотренным матчам в клуб. Во вторник ты формируешь свои задачи, выбираешь матчи, которые хочешь посмотреть и отправляешь все это в клуб. В пятницу в Италии выходят официальные календари с переносами матчей, точное расписание. Это не только матчи взрослых команд, но детско-юношеские турниры тоже. Соответственно, в пятницу вечером у тебя есть окончательная программа на выходные. Учитывая, что в субботу в Италии матчи начинаются с трех часов, очень хорошо, если успеваешь посмотреть две игры. Тогда в воскресенье придется смотреть меньше. Хорошо, если есть несколько игр подряд в одном месте, когда есть небольшие расстояния между городами. Ну, и когда ты посмотрел игры, то нужно начинать писать отчеты, потому что они должны поступить в клуб в понедельник во второй половине дня.

— В этой же книге автор говорит о том, что с приходом современных технологий скауты, которые именно ездят и просматривают ребят и вовсе могут исчезнуть. Согласны ли вы с этим тезисом и почему?

— Я специализируюсь на новых технологиях — digital scouting, digital content. Также, совместно с римским университетом "Sapienza" участвую в разработках скаутинговой программы базирующейся на элементах искусственного интеллекта, который помогает в работе. Но это следующий этап работы скаута, когда программы, искусственный интеллект и другие алгоритмы помогают в организации процесса. Но главное в нашей работе, для принятия окончательного решения — это все-таки просмотр вживую.

Важно понимать не только игровые кондиции, качества игрока, но и его психологический портрет, его привычки, его окружение, его социальные сети. Поэтому современные технологии лишь дополняют реальный просмотр. Нельзя сказать, что современные технологии “убьют” реальный просмотр. Возможно, это поможет сократить количество “живых” просмотров больших футболистов, но то, что касается просмотра молодых талантов — нет. Например, разработанная нами программа интеллектуального анализа на основе 42 тысяч данных, которые мы получаем от компании Opta, не дает возможности проанализировать потенциал молодого футболиста. Вот в этой части есть сложности.

— Считаю важнейшим критерием при анализе футболиста обратить внимание на то, как он принимает мяч, на его первый контроль мяча.

— Почему это важно?

— Как правило это хороший индикатор, который может сказать скауту многое. Во-первых о технике игрока. Во-вторых о координации (положение корпуса). В-третьих о быстроте мышления. Игрок, принимая мяч, сразу же ориентирован на быстрое продолжение, а не ожидает, не берет паузу. В современном футболе термин "контроль мяча в движении" уже выжил термин "остановка и контроль мяча".

Также, это и психологическая готовность игрока быть "в зоне мяча", не прятаться от мяча, а наоборот просит мяч, открываться, а это возможно лишь когда игрок уверен в своих технических возможностях и может принять и обработать мяч под давлением.

— Есть еще такое выражение в скаутинге — “flash”. Это первое впечатление о футболисте, который бросается в глаза. Обычно, это впечатление о самом ярком футболисте на поле. Но как правило, в Италии или в Европе за этими игроками уже давно следят.

Поэтому нужно сконцентрироваться на других игроках. Есть такие футболисты, которые, возможно, не такие яркие, но очень полезные. Это ребята, которые до 80% времени работают без мяча, много перемещаются, открывают зоны. Способность скаута видеть не только очевидные вещи, видеть не только “flash-футболистов”, но и потенциал у других игроков зависит от класса-скаута, его мастерства. Все это, если мы говорим о “слепом” просмотре, то есть, когда мы едем смотреть матч без предварительного задания.

Поэтому, важно обращать внимание на первый прием мяча, психологическое состояние игрока, как он реагирует на ситуацию на поле, находится ли он в зоне мяча, открывается, двигается, как он относится к партнерам по команде не только когда команда выигрывает, но и проигрывает, насколько он уважительно относиться к сопернику, к судье.

— Есть украинский футболист, который уже три года “на карандаше” у клуба. Я знаю, что Милан уже пять лет ведет одного итальянца. Они выжидают пока его можно будет подписать, следят за его развитием. Клубы могут вести игроков очень долго, особенно, если этот футболист находится в странах, откуда переход будет достаточно затрудненным. Например, у игроков нет паспорта ЕС и все в таком духе.

— Есть футболист, который, например, понравился мне, я отправляю в клуб характеристику на него. После 3-5 просмотренных игр уже можно делать какой-то первый срез. Допустим, клуб подтверждает, что есть интерес к этому игроку, или же нужен кто-то на эту позицию. Дальше идет составление так называемого спортивного и психологического портрета футболиста, где представлен анализ игровых характеристик в разных схемах, его индивидуальные характеристики (техника, скорость, верховые дуэли, точность передач и т.д.).

Также не забываем и о психологическом состоянии: как футболист может адаптироваться, подвержен ли он нервным срывам. Отдельно речь идет об его здоровье. Не всегда можно получить данные о здоровье игрока, травмах и перенесенных болезнях, но иногда кое-что можно почерпнуть и анализируя игрока визуально. К примеру, есть определенные индикаторы, по которым мы можем судить о предрасположенности к травмам, не имея на руках медицинской карты. Есть такое сленговое выражение у скаутов: "игрок 9.15" — это когда у футболиста положение стоп в разброс как стрелки на часах. Как правило, это позволяет судить о тенденции к травмам коленей. В топовых академиях профессиональных клубов Германии футболистов с плоскостопием вообще не берут в детско-юношеский футбол.

Следующий этап — это передача всех материалов в клубный архив. Работники клуба начинают вникать в экономическую составляющую процесса: выгодно ли приобретение с экономической точки зрения, маркетинговой, принесет ли оно доход клубу. Например, босс Кальяри является хозяином фирмы вместе с семьей Массимо Моратти (бывшим боссом Интера). Они занимаются металлургией, цветным металлам. Таким образом, страны, где находятся заводы президента клуба мониторятся дополнительно, чтобы приобретение футболиста было выгодно с точки зрения маркетинга. Из трех равных футболистов мы выберем того, в чьей стране находится предприятия президента.

— Еще одна цитата из книги. “Восемь часов изнурительной работы, тринадцати страничный отчет, 2 часа утра и... слава Богу, все готово. Растертые красные глаза, измотанный мозг и пустой желудок. Все эти удовольствия за 4 фунта”. В книге постоянно описывается работа скаута в Англии как очень низкооплачиваемая. Какой порядок цифр в Италии? Сколько зарабатывают футбольные скауты клубов Серии А?

— Согласно моему контракту, мне нельзя разглашать эту информацию о зарплатах в Кальяри. То, что вы сейчас описали — это работа “скаута-сигнальщика”. Это человек, который работает на определенной территории и оттуда поставляет футболистов. Таким образом, работа такого скаута оценивается куратором, у которого таких скаутов может быть 3,4,5. Зарплата “скаута-сигнальщика” может составлять около 400 евро в месяц. Но куратор может получать 1,2-1,5 тысяч евро в месяц. У скаута, который отвечает за всю страну, зарплата может составлять 2,5-3 тысячи в месяц. Топ-скауты получают до 8 тысяч евро в месяц.

— Во времена Александра Хацкевича в Динамо главой академии был хорват Ромео Вандлер. Так вот, в одном из интервью он недоумевал, как в Украине проходят детские соревнования в будние дни, когда дети должны быть в школе?! Как интеллектуальное развитие футболиста влияет на его игру на поле? Грубо говоря, как количество прочитанных книг, его эрудиция влияет на быстроту принятия решений?

— Система в Италии предусматривает, что игры проходят на выходных. Очень редко матчи проходят в будние дни. Дело в том, что итальянские школы работают в первую смену и тренировки у всех клубов начинаются с 15:00-15-30 или с 17:00-17:30. Тренировка длится 1,5-2 часа. Количество тренировочных дней в Италии меньше, чем в Украине.

Что касается интеллектуального развития футболистов, это тот вектор, который развивают топ-клубы. Еще во времена, когда я работал с Антонио Конте в Сиене, ему задали вопрос: “какие футболисты вам нужны?” Мы интересовались техническими, физическими характеристиками. Он ответил: “мне нужны футболисты, которые думают как я: быстро и агрессивно”. Интеллектуальное развитие футболиста приобретает большое значение сейчас. В Сиене мы применяли такой тест, еще 10 лет назад, если не больше. Мы садили ребят в компьютерный класс и включали им гоночный симулятор, который была несколько изменен, ребята с помощью мышки управляли машиной. Они ехали минуты 3-4 по прямой дороге, потом начинались разные повороты, потом снова прямая дорога. Так вот, некоторые ребята уставали и переставали управлять машиной. Мы для себя отмечали внимательность футболистов, кто сосредоточенно следил за машиной и прочее.

Второй пример. Мы приводили, как мы думали, топовых полузащитников, которым давали следующий тест. Игроки с мячом должны были двигаться по центральному кругу друг за другом. Ну, и эти полузащитники двигались друг за другом ведя мяч, кто-то быстрее двигался, кто-то медленнее. Через некоторое время один парень начал двигаться в другую сторону, создавая толкучку. И вот этот полузащитник был более интересен для нас. Он первый принял нестандартное решение, сделал по-другому.

Еще один момент. Мы с юношеской командой Кальяри 2006 года рождения играем несколько лет на турнире в Минске. В прошлом году мы выиграли этот турнир, обыграв Шахтер Донецк в финале. А в этом году, мы с этим же годом рождения, 2006, проиграли этому же Шахтеру уже в полуфинале, проиграли крупно. Наши тренера и директор академии отмечали, что футболисты Шахтера стали играть в более умный футбол по сравнению с прошлым годом.

Так вот, интеллектуальное развитие футболиста отображается и на качестве игры. Именно за этим будущее. Как говорит Анчелотти: “я не вижу в будущем ни одного футболиста, который не будет интеллектуально развит”.

— У нас есть похожая программа, которая предназначена для возрастной группы U-17 и старше. Мы начинаем знакомить игроков с такими программами как Wyscout и inStat. Объясняем, как правильно давать интервью СМИ, почему необходимо общаться с прессой, как правильно ввести свои страницы в социальных сетях. Учим их более профессионально относиться к своей карьере. Встречаемся с психологами, врачами. В том числе, участвуем в антидопинговой программе, в программе от УЕФА, которая помогает футболистам найти себя после футбола. Мы приглашаем к юным игрокам специалистов, которые рассказывают, как ввести свою карьеру, чтобы после окончания футбола не остаться ни с чем.

— Представим себе кейс. Наша первая команда, мы сейчас не называем конкретный клуб, играет в атлетичний, в народе это называют силовым футболом. Игра основана на прессинге, на быстрых контратаках. Как в таком случае должна проходить подготовка молодых футболистов? Академия должна исповедовать принципы первой команды или же развивать футболистов технически?

— В Ливорно, например, предусматривали обучения ребят трем игровым схема. Когда юные футболисты переходили играть 11 на 11, то их обучали 3-4-3. Это делалось для того, чтобы защитники умели индивидуально играть против нападающих соперника. Во второй год обучения мы переходили на 4-3-3 — это была обязательна схема. Третий год — 4-4-2. После этого тренер U-19 уже использовал схему, которую считал нужной. В то же время главная команда не была привязана к академии. Перед нами не стояло задачи, что все возрастные группы должны играть по одной схеме. В Италии есть такая тенденция: тренеры меняются очень часто. Есть даже такое выражение, что тренер — это человек с чемоданом в руках. Если молодой футболист будет играть всю свою жизнь 4-3-3, то когда он попадает к тренеру, который играет 4-4-2 или 3-5-2 ему будет очень тяжело себя найти на определенных позициях. Защитнику будет сложно перейти на схему в три защитника, если он всю жизнь играл в четверке. Мы видели это на примере Шахтера U-19 в юношеской Лиге УЕФА. Шахтер в чемпионате играет 4-3-3, но в Лиге УЕФА против Аталанты играл 3-5-2. Для защитников было тяжело перегруппироваться с четверки на тройку.

В Кальяри есть своя специфика. Все зависит от антропологии футболиста. Кальяри — это островная команда, народности сардов. Сарды, как правило, низкорослые, техничные, резкие. Очень много креативных ребят, которые, возможно, не смогут сыграть “девятку” нападающего, но они имеют все данные, чтобы играть в линии атаки. Таким образом, руководство клуба поставило задачу, чтобы все возраста играли с так называемым “треквартистой”, “десяткой”, разыгрывающим. Мы играем с схемой 4-3-1-2. Она предусматривает наличие этой “десятки”. Хотя главная команда может использовать и другие схемы.

Я считаю, что футболистов в академии нужно учить играть в разные схемы, чтобы у игрока было будущее не только в главной команде, но и в других коллективах. Мы знаем по статистике, что очень мало ребят попадают из академии в первую команду. Многие ребята вынуждены ходить по арендам, переходить в другие команды. Так вот, молодой футболист должен знать как можно больше схем, чтобы быть лучше обученным. Если мы будем играть только стеночки с забеганиями, или только контратакующий футбол, или, например, учить крайних защитников играть "четыре в линию блокированными", то есть без подключений в атаку, то, тогда парень, попадя к условному Гвардиоле не заиграет.

— Кальяри требует, чтобы 80% состава команд до U-19 включительно были по происхождения сардами. Эти игроки могут родится на Сардинии и тогда мы их забираем в клуб — это даже лучше. Или же они могут родиться от сардов, которые живут в других регионах Италии.

Кальяри — столица автономного региона Сардинии. Меня пригласил директор академии клуба, который является сардом. Сарды очень горячие люди, преданные. Но очень сложно зарекомендовать себя перед сардом, если ты не покажешь своей преданности. Сейчас в структуре скаутинга Кальяри есть всего два сарда.

— Первое, если парень — сард, то будет играть за свою команду, представлять свою территорию. Если он — не сард, то он будет играть в одном из самых красивых мест в Европе. На Сардинии очень красиво. Здесь очень теплое отношение к ребятам, еще не было ни одного футболиста, которого мы пригласили на просмотр и он не захотел остаться.

Второе, это сказать, что в первой команде Ювентуса нет ни одного воспитанника клубной академии. Последний воспитанник, который заиграл в первой команде — Маркизио. Легче попасть в первую команду, например, Кальяри, пройдя через академию клуба.

Что касается экономических вопросов, то Кальяри не может предложить больших финансовых условий.

— Хотелось поговорить о молодежных сборных. Украина U-21 дошла до финала Евро-2006. Из той команды лишь Андрей Пятов стабильно играл и продолжает играть за первую команду. Тарас Михалик, Дмитрий Чигринский, Александр Алиев сыграли около 30 матчей. Артем Милевский — 50.

Украина U-19 победила на домашнем Евро в 2009 году. Из той команды больше всех матчей за национальную сборную Украины сыграли Денис Гармаш (29) и Богдан Бутко (26). Сергей Кривцов, Сергей Рыбалка, Евгений Шахов сыграли меньше.

Еще один пример. Шахтер U-19 дошел до финала Юношеской лиги УЕФА. В первой команде Шахтера из той команды стабильно выступают Виктор Коваленко и Николай Матвиенко. Плюс Александр Пихаленок был очень хорош в Мариуполе, но травмы мешают ему играть сейчас. Александр Зубков успешно, как по мне, играет за Ференцварош.

И сейчас команда U-20 стала чемпионами мира.Так вот, мы видим, что лишь несколько футболистов из этих команд заиграли на высоком уровне. Как оценивают подобную тенденцию специалисты? И почему переход из юношеского футбола во взрослый — такой сложный процесс?

— Когда мы говорим о юношах, нужно понимать, что в сборную попадают те, кто на тот момент лучше готовы. В этот определенный момент футболист может опережать другого в физическом развитии, в техническом развитии. Быть лучше готовым, чтобы выступить за U-17, U-19, U-21 в определенный момент. Но это не означает, что этот футболист будет все также прогрессировать в дальнейшем.

Никто не знает психологии футболиста. Многие ребята считают, что попав в топовые клубные академии, они уже всего достигли и, надевая футболку второй команды или молодежной, они ощущают себя причастными к первой команде, прекращают работать с таким же усердием, как они работали до этого.

Нельзя забывать и о травмах. Вы сами назвали сейчас Пихаленка, получивший тяжелую травму, которая не позволяет ему раскрыться до конца. Есть совокупность факторов, которые говорят о том, что не все футболисты, показавшие высокие результаты на юношеском возрасте, могут показывать высокий уровень и во взрослом футболе. Другие молодые футболисты, которые не попадали в молодежные сборные, на дистанции тоже подтягивают свои качества.

Но то, что украинские молодежные сборные различных вековых категорий показывали отличный результат на разных форумах, позволяет мне в Кальяри говорить, что в Украине есть футболисты и указывать на их достижения — это позитивный момент.

Мы должны обеспечить молодым футболистам все условия для перехода из юношеского футбола во взрослый. Должна быть выстроена четкая вертикаль из U-19, U-21 и главной команды. Должны быть кураторы для ребят, которых сдают в аренды. В больших клубах есть люди, которые смотрят за арендованными футболистами, за их развитием, поддерживают их психологически. Многое зависит от самого футболиста, готов ли он интеллектуально понять, что, например, аренда — это период, когда нужно доказывать, а не ты уже списан.

— Я не согласен с тем, что сборная должна играть по той же системе. По философии — да! Мы можем видеть две сборные, которые достигли успеха, исповедуя разные системы игры. Можем видеть, условно, защитную систему Александра Петракова 5-4-1, или же креативный футбол Андрея Шевченко, который нравится зрителям. Я очень горжусь работой, которую проделывает Шевченко в сборной вместе с Мальдерой, Тассотти и другими специалистами. Они добились успеха, при котором сборная показывает креативный футбол, современный. Сборная Украины не только защищается, как это делала Россия на чемпионате мира, припарковав автобус. Это футбол, благодаря которому раскрываются футболисты, показывая свои лучшие качества.

Но есть результат Петракова, который привез титул чемпионата мира. То, что Петраков не работает с U-21 связано с тем, что его философия построения игры, как я считаю, отличается от философии главной команды.

Я не совсем согласен с вашими словами, что юношеские сборные нужны, чтобы подготовить игроков для первой команды. Эти сборные должны формировать международный опыт для футболиста. Сейчас открою небольшой секрет. В Италии до коронавируса были высокие цены на местных футболистов, которые играли в юношеских, молодежных сборных. Для небольших клубов — Кальяри, СПАЛ, Дженоа — купить такого футболиста было очень дорого. Куда дешевле было купить игрока из восточной Европы. Итальянцы, которые играют за различные сборные уже как бы принадлежат большим клубам — Ювентусу, Интеру, Милану, Роме, Лацио, Наполи.

Сейчас в командах U-19 небольших клубов мы видим литовских, латвийский, эстонских футболистов. Почему? Потому что эти ребята выступают за свои сборные, которые во многом не показывают прогрессивный футбол. Но они приобретают международный опыт. Общее количество матчей за сезон у них высокое. Таким образом, они котируются намного выше, чем те итальянские футболисты, которые не играют в юношеских сборных. Футболисты, которые играют в юношеских и молодежных сборных, до команды U-21, должны приобретать международный опыт, должны достигать результатов, должны себя показывать. Мы не должны забывать, что международные матчи — это витрина для футболиста. И это должно быть стимулом для их развития.

— В чем недостатки системы подготовки молодых футболистов в Украине?

— Есть два аспекта. Первый — слабый профессионализм, связанный с тем, что нет достаточной конкуренции. Многие, возможно, подвергнут меня критике за это утверждение. В Италии существует критерий, что ребята играющие в чемпионате различных возрастов, могут быть не только итальянцы, но и дети эмигрантов. Таким образом, конкуренция за место в составе намного выше, чем в Украине. Ребята, попавшие в Шахтер, Динамо и другие команды не имеют такой жесткой конкуренции. Молодые футболисты в Украине не привыкли бороться за место в составе. Не привыкли каждый день, каждую тренировку доказывать, что достойны занять место в составе.

Второй, раньше было отсутствие культуры, сейчас ситуация лучше, что нужно бороться за самого себя. Имеется ввиду, что на тренировке ты должен делать что-то не потому что тренеры тебе сказал, не потому что кто-то будет тебя ругать, а потому что это нужно тебе. Я всегда привожу пример Анчелотти, когда тот работал еще в Реджане, и российского футболиста Игоря Симутенкова. Он рассказывал мне эту историю лично: “я приехал в статусе “звезды”, на одной из тренировок мы делали упражнение — пять отжиманий, рывок, пять отжиманий, рывок на 30 метров.

Я встал в стойку, смотрю: никто не смотрит. Ну, и я не делал отжимания. Мне никто ничего не сказал. Через неделю я не попадаю в стартовый состав, на следующую неделю все повторяется то же самое: я не делаю отжимания и не попадаю в заявку. Поинтересовался у Анчелотти, почему не попадаю в состав, он меня отправил к тренеру по физподготовке. Тот мне уже объяснил, что я не делал отжимания. У нас бы уже кто-то пришел бы и наругал, но в Италии никто ничего не говорит об этом”. Так вот, отсутствие внутреннего профессионализма и требований к самому себе является большим минусом.

Алексей Мацкевич, Football.ua