Италия

"Старая синьора" проявляет интерес к 20-летнему защитнику Вероны.

Защитник Вероны Мараш Кумбулла предстоящим летом может уехать на повышение в один из грандов итальянской Серии А.

Как сообщает Football Italia со ссылкой La Repubblica, в 20-летнем албанце заинтересован туринский Ювентус, который планирует побороться за футболиста с Интером, Наполи, Тоттенхэмом и Эвертоном.

Кроме того, появлялась информация об интересе к Кумбулле со стороны Лацио, однако Интер пока является фаворитом и уже провел переговоры с молодым защитником.

В текущем сезоне Мараш Кумбулла провел 19 поединков в футболке "желто-синих", отличившись одним голом. Ранее стало известно, что Верона готова отпустить албанца более чем за 25 миллионов евро.