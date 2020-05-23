Италия

Верона намерена повысить цену на защитника Мараша Кумбулла.

Предлагаемые за Мараша Кумбулла 25 миллионов евро не устраивают Верону.

"Он стоит гораздо больше, – цитирует спортивного директора Вероны Тони Д'Амико Football Italia. – Речь идет о защитнике с великим будущим, который, как для его возраста, проводит просто выдающийся сезон. У нас уже есть множество официальных предложений, но мы пока не определили, за какую сумму готовы расстаться со своим воспитанником".

Как сообщалось, на Мараша претендуют Лацио, Наполи, Фиорентина, Челси, Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг, ПСЖ, Эвертон, Тоттенхэм, Айнтрахт Ф и Интер, предлагающие за него 25 миллионов евро.

20-летний защитник национальной сборной Албании (1 матч) в нынешнем сезоне провел в составе Вероны 19 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч.