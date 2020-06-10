Италия

При необходимости команды сразу перейдут к серии пенальти.

На оставшиеся матчи Кубка Италии внесены изменения в регламент — сообщает Football Italia.

Помимо увеличения количества замен и проведения матчей без зрителей, после завершения основного времени матчей команды, при необходимости, без дополнительного времени сразу перейдут к пробитию послематчевых пенальти. Правило преимущества "выездного гола" остается в силе. Эти изменения касаются только сезона-2019/20.

В Кубке Италии осталось провести ответные матчи полуфинала и финал. 12 июня (начало в 22:00 по киевскому времени) сыграют Ювентус — Милан (первый матч — 1:1), а 13 июня (22:00) Наполи — Интер (в первом матче выиграли неаполитанцы — 1:0).

Финал планируется провести 17 июня в Риме на Стадио Олимпико.

Ранее сообщалось об изменениях в Италии, касающихся судейства.