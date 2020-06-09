Италия

Полузащитник Ювентуса Родриго Бентанкур рассказал о задачах команды на финальную часть сезона-2019/20.

Накануне первого матча после карантина, в котором Ювентус примет Милан в ответном матче полуфинала Кубка Италии, Родриго Бентанкур признался, что настраивается выиграть первый трофей сезона, но на этом не остановится.

"Без болельщиков нам будет непривычно и непросто, но Ювентус в любых условиях стремится победить, – цитирует уругвайского полузащитника сайт Джанлуки Ди Марцио. – Наша первая цель — выиграть Кубок Италии, затем опередить Лацио и Интер в чемпионате, а под конец постараться добиться успеха в Лиге чемпионов".

"Да, реализовать эти планы будет нелегко, но мой дядя Даниэль, который на время карантина прибыл в Италию, научил меня бороться с трудностями. Именно он руководил моим домашним тренировочным процессом, и за 50 дней я провел 70 тренировок, так что к бою готов".

Первым официальным матчем в Италии после карантина станет ответный полуфинальный поединок национального кубка Ювентус — Милан, который состоится в пятницу, 12 июня. Первый матч завершился со счетом 1:1.