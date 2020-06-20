Италия

Тренер Интера Антонио Конте рассказал о подготовке к возобновлению чемпионата Италии.

Антонио Конте не считает, что у Интера уже нет шансов побороться за чемпионский титул.

"Нам остается сыграть 12 туров плюс один отложенный матч, – цитирует тренера Интера Gazzetta dello Sport. – Если мы выиграем у Сампдории, то наше отставание от Ювентуса составит 6 очков — вовсе не непреодолимая дистанция. Во всяком случае, мы намерены выжать все возможное из своих шансов".

"Мы очень хорошо поработали во время карантина, как физически, так и тактически. И мне даже кажется, что сейчас моя команда сильнее, чем перед паузой. Могу сказать, что после того, как Эриксен полностью вписался в нашу схему, нам уже не нужно искать усиления".

Интер уже успел провести официальный матч после карантина, сыграв вничью с Наполи в ответном полуфинальном матче Кубка Италии и уступив дорогу будущему триумфатору турнира.

Матч Интер — Сампдория состоится в воскресенье, 21 июня. Начало в 22:45 по киевскому времени.