Италия

Портал отметил успешную игру украинского хавбека.

В матче 27-го тура Серии А Аталанта одержала победу над Лацио со счетом 3:2, а одним голом в составе "черно-синих" отличился полузащитник Руслан Малиновский.

Малиновский получил оценку 8,6 и стал лучшим игроком матча по версии портала Whoscored. Эта оценка позволила украинскому хавбеку войти в символическую сборную тура Серии А.

В текущем сезоне Серии А Малиновский провел 24 поединка в составе Аталанты, отличившись пятью голами и одним ассистом.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча Аталанта – Лацио с голом Малиновского.