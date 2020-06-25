Италия

Римляне не проигрывали в чемпионате с сентября прошлого года.

Аталанта обыграла на своем поле Лацио со счетом 3:2 в матче 27-го тура Серии А.

Эта победа позволила "черно-синим" прервать беспроигрышную серию римского клуба в национальном первенстве из 21 матча. В последний раз "орлы" проигрывали в итальянском чемпионате 25 сентября, уступив Интеру со счетом 0:1.

После этого тура Лацио остался на второй строчке, но теперь отстает от Ювентуса на четыре очка. Аталанта же занимает четвертое место, имея в активе 54 пункта.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Руслан Малиновский стал лучшим игроком матча Атланта – Лацио по версии Whoscored.