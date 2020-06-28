Италия

Football.ua представляет анонс матча 28-го тура чемпионата Италии между Миланом и Ромой.

Поединок 28-го тура первенства Серии А между Миланом и Ромой может стать одним из определяющих при распределении мест в зоне Лиги Европы.

Милан – Рома

Воскресенье, 28 июня, 18:15. Милан, Сан-Сиро. Арбитр — Пьеро Джакомелли. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Дистанция в 9 очков между Ромой и Миланом, казалось бы, позволяет "волкам" больше заботиться о своих шансах пробиться в Топ-4, чем беспокоиться о "пролете" мимо еврокубков, Однако до финиша чемпионата остается еще 11 туров, и пока сложно делать определенные выводы о том, в каком состоянии команды вышли из карантина.

В 27-м туре Рома одержала непростую волевую победу над борющейся за выживание Сампдорией, а Милан разгромил еще одного аутсайдера — Лечче. На сей раз, естественно, и "джаллоолсси", и "россонери" достанется куда более серьезный соперник.

Милан в очередной раз не сможет предстать в сильнейшем составе. Мусаккьо по-прежнему в лазарете, Ибрагимович, хоть и приступил к тренировкам в общей группе, еще не набрал форму, у Дуарте, едва оправившегося от травмы, ушиб, но самой серьезной потерей является отсутствие Кьяера.

Центральный защитник избежал серьезного повреждения связок в матче против Лечче, однако в воскресенье Стефано Пьоли вряд ли рискнет здоровьем датчанина, предпочтя ему Габбью.

У Ромы с кадрами ситуация намного лучше. Вернулся в строй Манчини, наверняка выйдут в основе Ундер и Пеллегрини. Естественно, Паулу Фонсеке пришлись бы кстати Пау Лопес и Дзаньоло, но к их отсутствию команда уже приспособилась.

Интересные факты

– Команды провели между собой 181 матч: 79 побед Милана, 54 ничьи, 48 побед Ромы.

– В Серии А на Сан-Сиро "россонери" и "джаллоросси" встречались 85 раз: 47 побед хозяев, 19 ничьих, 19 побед гостей.

– Милан пропускает в последних шести домашних поединках против Ромы.

– Победная серия Ромы в чемпионате составляет 3 матча.

– В минувшем сезоне матч Милан — Рома завершился со счетом 2:1.

– В первом круге с таким же результатом победила Рома.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Ибрагимович, Мусаккьо, Кьяер, Дуарте — Пау Лопес, Дзаньоло.