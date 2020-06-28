Италия

Форвард римлян прокомментировал успех во встрече с "фиалками".

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле поделился своим мнением о результате матча с Фиорентиной (2:1) в 28-м туре Серии А.

"Мы довольны результатом, снова показали прекрасный командный дух. Некоторые забывают, что мы не играли три месяца. Я доволен нашим выступлением.

Матч с Аталантой выдался сложным для нас, но мы должны смотреть вперед и продолжать наш фантастический сезон.

Наша победа не только сигнал Ювентусу и Интеру, это также сигнал тем, кто нас списал", – приводит слова Иммобиле портал Football Italia.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 35 поединков в футболке "орлов", забив 31 гол и совершив 7 ассистов.

Ранее сообщалось, Иммобиле близок к продлению контракта с Лацио.