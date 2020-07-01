Италия

Тренер Интера Антонио Конте прокомментировал победу над Брешией в 29-м туре чемпионата Италии.

После разгрома Брешии в 29-м туре первенства Серии А Антонио Конте не отказал себе в удовольствии поддеть критиков Интера.

"Я полностью удовлетворен игрой команды, сегодня мы были действительно хороши, – цитирует тренера Интера Tuttosport. – Было видно, что команда, наконец-то, решила не останавливаться после достижения локального успеха, а продолжала атаковать и забивать. При этом, что очень важно, не пропустила".

"Я постоянно слышу много критики в адрес Интера, но это исходит со стороны людей, которые постоянно видят стакан наполовину пустым. Я же всегда вижу стакан наполовину полным. Тем более, что тем, кто действительно является специалистом, положительные моменты в игре и прогресс Интера очевидны".

"Любителям же покритиковать, я скажу — критикуйте, сколько хотите. Меня это совершенно не волнует. Я вижу то, как ребята отдаются игре и тренировкам, я знаю, что они готовы на все ради успеха команды. Поэтому я абсолютно спокоен и уверен, что успех придет".

После победы над Брешией Интер отстает на 4 очка от Лацио и на 8 — от Ювентуса и опережает Аталанту, которой еще предстоит сыграть в 29-м туре, на 7 пунктов.