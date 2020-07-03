Италия

Доходы туринского клуба составили 160 миллионов евро.

Продажа полузащитника Миралема Пьянича в Барселону позволила Ювентусу обеспечить доходы в размере 160 миллионов евро за сезон-2019/20, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Туринский клуб договорился о продаже Пьянича за 60 миллионов евро в начале этой недели. Этот исходный трансфер стал самым дорогостоящим в эпоху правления Андреа Аньелли и позволил обеспечить рекордные доходы в истории клуба.

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Прибыль же "бьянконери" за этот сезон составит 47 миллионов евро, что станет вторым результатом при нынешнем президенте.

На данный момент Ювентус лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая Лацио на 4 очка.