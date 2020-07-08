Италия

Тренер Интера Антонио Конте с оптимизмом смотрит в будущее.

Накануне матча 31-го тура чемпионат Италии против Вероны Антонио Конте верит в свою команду.

"Давайте уже забудем про Болонью и сосредоточимся на следующем матче, – сказал тренер Интера на предматчевой пресс-конференции. – Да, неприятный осадок остается, но я верю в своих игроков, и в то, что против Вероны все увидят настоящий Интер".

"Наш соперник в нынешнем сезоне показал себя отличной командой и, пожалуй, стал главным сюрпризом чемпионата. К сожалению, мы не сможем сыграть в оптимальном составе. Вернулся Шкриниар, но не сыграют Д'Амброзио и Бастони. Плюс травмированные..."

"Жара, при которой приходится играть, и интенсивный график приводят к тому, что риск получить травмы возрастает, но в этом вопросе все команды находятся в одинаковом положении".

Матч Верона — Интер состоится в четверг, 9 июля. Начало в 22:45 по киевскому времени.

После 30-ти матчей Интер занимает третье место (64 очка), а Верона идет восьмой (42).