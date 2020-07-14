Италия

После удара в голову на тренировке защитника Сассуоло Рожерио доставили в больницу.

Под занавес последней тренировки накануне матча 33-го тура чемпионата Италии против Ювентуса сильный удар по голове получил защитник Сассуоло Рожерио — сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

После оказания первой помощи силами клубного медперсонала, бразильца на "скорой помощи" доставили в больницу для проведения обследования.

Сообщается, что футболист сознания не терял, но пока результаты обследования и сроки восстановления неизвестны. Единственное, что можно сказать точно, это то, что против Ювентуса в среду, 15 июля в 22:45 по киевскому времени, он не сыграет.

Ранее сообщалось, что травму головы получил нападающий Аталанты Луис Муриэль, упавший дома с лестницы. И-за этого он не сыграет против Брешии.