Италия

Тренер Ювентуса Маурицио Сарри оценил соперника своей команды в 33-м туре чемпионата Италии.

Маурицио Сарри высоко оценил успехи Сассуоло и работу его тренера Роберто Де Дзерби.

"Сассуоло — одна из команд, которые развиваются по примеру Аталанты, – сказал тренер Ювентуса на предматчевой пресс-конференции. – И надо признать, что проект Сассуоло развивается успешно. Нам придется встретиться с "нероверди" в сложный период, и это не попытка найти возможное оправдание".

"Сассуоло великолепен в атаке, стремится подолгу контролировать мяч, благо, техника игроков и тактическая грамотность это позволяют. Аталанта на протяжении всего матча не дает сопернику перевести дух, и в этом плане Сассуоло не менее опасен, чем бергамаски".

"Стоит отдать должное за проделанную работу Роберто Де Дзерби. Именно он сделал Сассуоло таким, какой он есть. Думаю, Де Дзерби является одним из самых многообещающих молодых итальянских тренеров. У него и его команды большое будущее".

"Борьба за чемпионство продолжается. На пути к титулу могут быть взлеты и падения, но я не обращаю внимания на критику. Критиковать можно после конечного результата, а я не сомневаюсь в нашем успехе".

Матч Сассуоло — Ювентус состоится в среду, 15 июля. Начало в 22:45 по киевскому времени.