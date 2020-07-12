Италия

Кроме двух очков, Ювентус в матче против Аталанты потерял Хуана Куадрадо.

В матче 32-го тура Ювентус — Аталанта Хуан Куадрадо получил желтую карточку, которая стала для него пятой в чемпионате Италии, и не сможет помочь "бьянконери" в следующем матче.

В 33-м туре чемпион и лидер Серии А встретится с Сассуоло, и в поединке с набравшей отличный ход командой Роберто Де Дзерби колумбийца будет явно не хватать.

Ранее сообщалось, что лучшим игроком матча Ювентус — Аталанта стал украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский.