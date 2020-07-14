Италия

Украинский полузащитник продолжает показывать высокий уровень.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе Аталанты в поединке 33-го тура чемпионата Италии против Брешии.

Украинский полузащитник отметился результативной передачей на Пашалича уже на 2-й минуте встречи. На 28-й минуте Малиновский отличился голом — сместился в центр с правого фланга и послал мяч в нижний угол дальним ударом. Уже в начале второго тайма украинец снова ассистировал Пашаличу.

Малиновский в этом сезоне провел 37 поединков, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами.

Матч Аталанта — Брешия начался в 22:45 по киевскому времени. Счет — 4:1. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.